Il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità-Ministero della Salute relativo al periodo dal 5 all'11 ottobre: "Il virus circola in tutta Italia, criticità nei servizi territoriali e aumento dell'occupazione dei posti in terapia intensiva". È "necessaria", afferma il documento, "una rapida analisi del rischio sub-regionale per il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento"