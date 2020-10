Covid-19 in Italia, i quattro possibili scenari secondo l’Iss

Sono quattro le possibili situazioni che potrebbero riguardare il nostro Paese, in riferimento alla diffusione del coronavirus, come ipotizzato in un documento redatto dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Si va da quello con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati e bassa incidenza, a quello con valori compresi tra 1 e 1,25, fino a un terzo con valori tra 1,25 e 1,5 e un quarto, con Rt maggiore di 1,5