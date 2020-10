Coronavirus, a Milano Rt sopra 2. Sala: “Per ora nessuna limitazione”

Nonostante l’aumento dei contagi, al momento il sindaco esclude interventi radicali: “Per capire dove intervenire bisognerebbe sapere dove nascono i contagi”. Sala ha riferito di non aver ricevuto alcun allarme specifico sul trasporto pubblico ma si è detto preoccupato per la situazione negli ospedali

Sotto osservazione la zona della Città metropolitana di Milano, dove da due giorni l'indice Rt ha superato 2. A riferire il dato è stato il sindaco Giuseppe Sala, al termine del vertice sull’aumento dei contagi svoltosi nel pomeriggio in Prefettura, al quale ha preso parte anche il prefetto Renato Saccone. La tendenza preoccupa il primo cittadino, secondo il quale “per capire dove intervenire bisognerebbe sapere dove nascono i contagi”. Al momento, Sala esclude "interventi radicali”, sottolineando che eventuali chiusure ci saranno "solo se la situazione dovesse aggravarsi”. La crescita rapida del contagio “ci deve far dire che bisogna agire in fretta”, ha detto, ma ogni decisione è stata comunque rinviata all’incontro tra Comune e Regione in programma per domani. "Quello che ci ha detto Ats è che il 50% contagi della Lombardia sono nella città metropolitana di Milano e il 50% dei contagi della città metropolitana sono a Milano città”, ha aggiunto. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)