Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Ci sono 8.804 nuovi casi, con un nuovo record di tamponi. Balzo anomalo dei decessi: sono 83. Per l'Istituto superiore di Sanità l'epidemia è in fase acuta. Allerta terapie intensive. In Campania De Luca chiude scuole e università fino al 30 ottobre. Per l'Oms la curva è molto preoccupante. Londra passa al secondo livello di allerta, quarantena per chi arriva dall'Italia. Boom di contagi in tutta Europa