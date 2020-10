“Oggi gli studenti campani dove sono? In giro per le strade, i negozi i centri commerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri della scuola". Con queste parola la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a commentare la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre a causa della risalita dei casi di Covid-19. "Il ministro dell'Istruzione non ha il potere di aprire le scuole né di chiuderle - ha detto ancora la titolare del Miur - la decisione se impugnare la decisione del governatore De Luca sarà di tutto il governo che ne parlerà, se lo riterrà opportuno e necessario" ( LO SPECIALE SCUOLA - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

“La scuola è una priorità per il Paese?”

Azzolina ha poi aggiunto: "Io guardo i dati più che l'emotività e i dati dicono che le scuole sono posti più sicuri di altri posti del Paese, la Germania non chiude le scuole proprio per questo motivo. È una questione di priorità: la scuola è una priorità per il Paese?". E ancora: "Abbiamo lavorato tutta l'estate, i dati ci stanno dando ragione, una riflessione se la scuola è una priorità va fatta da parte di tutti. Le scuole devono essere le ultime a chiudere, questo è il mio pensiero. Poi ha concluso: "È stato un dolore vedere le immagini degli studenti campani in giro per le strade e non a scuola".