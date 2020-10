Coronavirus, lunedì presìdi di protesta contro chiusura scuole

All’indomani dell’ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca, il Comitato “Priorità alla Scuola” ha indetto flashmob davanti alle sedi delle Regioni per il 19 ottobre e ha lanciato la campagna social “La scuola non si chiude, né in Campania né altrove”

Dopo l’ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che dispone la chiusura degli istituti scolastici fino al 30 ottobre, il Comitato “Priorità alla Scuola” ha deciso di indire per lunedì 19 ottobre presìdi e flashmob di protesta davanti alle sedi delle Regioni in tutta Italia, per ribadire “la contrarietà alla chiusura delle scuole salvo nel caso in cui sia deciso un lockdown completo di tutto il Paese” (L’ORDINANZA DI DE LUCA). A tal riguardo, il comitato ha lanciato quest’oggi una campagna social in solidarietà a tutte le figure della scuola, con l’obiettivo di chiedere a studenti, docenti, genitori di inviare fotografie con il cartello “La scuola non si chiude, né in Campania né altrove” e di appendere i cartelli nelle scuole che devono restare aperte. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)