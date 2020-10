Covid, nuove ordinanze in Lombardia e Piemonte

Le due Regioni provano ad arginare l’aumento dei contagi. In Piemonte dal 18 ottobre disposta la chiusura notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio, da mezzanotte alle 5, tranne le farmacie. In Lombardia, dal 17 ottobre, limitazioni per bar e ristoranti, più controlli, ritorno parziale della didattica online per le scuole superiori. Stop per sport dilettantistico. In Campania intanto, il governatore De Luca modifica la sua ordinanza sulle scuole: da domani consentite lezioni in presenza per gli asili