Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri si sono registrati in Lombardia 2.067 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, ha prorogato sino al 31 gennaio 2021 le ordinanze contenenti alcuni divieti per evitare assembramenti e contenere la diffusione del Covid-19. Fino a fine gennaio non si potrà sostare sul Ponte Coperto e sarà vietato sedersi sui gradini del Duomo e delle chiese del Carmine e di San Teodoro (tutte nel centro storico della città). Chi non rispetterà queste regole, rischia un'ammenda da 400 a tremila euro. Sempre sino a fine gennaio il parcheggio negli spazi blu dell'area a traffico limitato sarà gratuito dopo le 17: una misura adottata per cercare di favorire lo shopping. I saloni dei parrucchieri potranno prolungare gli orari di apertura e restare aperti anche la domenica e nei giorni festivi: con questo provvedimento il Comune cerca di venire incontro alle esigenze della categoria, che può ospitare un numero limitato di clienti per rispettare le disposizioni sanitarie.