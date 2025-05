San Marino, donna cade nel vuoto e muore scalando il Monte Titano

Una donna di 32 anni, cittadina moldava residente a Forlì, è morta cadendo nel vuoto durante un’arrampicata sulla roccia di San Marino, nei pressi della Seconda Torre, una delle creste del Monte Titano. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.40, mentre la donna era in cordata con due amici, anche loro della provincia di Forlì. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava avanzando in scalata davanti agli amici che non avrebbero visto la caduta ma solo sentito un tonfo, inizialmente scambiato per il rumore di un masso in movimento. Quando invece si sono accorti che si trattava della loro compagna caduta, sono scesi e hanno cercato di rianimarla, ma senza successo: la donna sarebbe morta sul colpo.