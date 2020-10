2/16

I campionati e tornei dilettantistici si fermano? No, la decisione riguarda soltanto le attività di carattere amatoriale non regolamentate. Come sottolineato dal ministro dello Sport, Spadafora, in un post su Facebook: "Nel nuovo DPCM abbiamo tutelato non solo lo sport professionistico ma anche quello dilettantistico: associazioni e società sportive, federazioni ed enti di promozione hanno infatti dato prova di aver rispettato con rigore i protocolli emanati nelle scorse settimane"