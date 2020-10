Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 ottobre

Salgono i contagi (ieri 8.804) e diminuiscono i tamponi giornalieri (ieri 162.932). Le vittime sono 55 in 24 ore, per un totale di 36.427. Le terapie intensive sono 638, 52 in più rispetto al 15 ottobre. Le persone in isolamento domiciliare superano la soglia dei 100mila (100.496). I casi totali, compresi guariti e morti, sono 391.611

Superano quota 10mila i nuovi contagi da coronavirus in Italia: sono 10.010 (ieri 8.804) a fronte di 150.377 tamponi giornalieri, un numero leggermente in calo (ieri 162.932). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 55 in 24 ore, mentre le terapie intensive arrivano a 638 unità (+52).

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 391.611. Le vittime, in totale, sono 36.427, con 55 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 83). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.908, per un totale di 247.872. I ricoverati con sintomi sono 6.178 (+382). Sono invece 100.496 le persone in isolamento domiciliare (+7.612). I tamponi sono in tutto 13.228.204, in aumento di 150.377 rispetto al 15 ottobre. I casi testati sono finora 8.000.864, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: Dal totale è stato sottratto un caso segnalato nei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione.

I contagiati nelle regioni leggi anche Covid, Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti di intensiva” Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 19.128 in Lombardia 8.058 in Piemonte 8.033 in Emilia-Romagna 8.138 in Veneto 14.354 in Campania 12.317 nel Lazio 8.515 in Toscana 3.241 in Liguria 5.934 in Sicilia 4.673 in Puglia 1.754 nelle Marche 725 nella Provincia autonoma di Trento 1.799 in Friuli Venezia Giulia 2.150 in Abruzzo 3.095 in Sardegna 1.303 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.961 in Umbria 904 in Calabria 382 in Valle d’Aosta 583 in Basilicata 265 in Molise