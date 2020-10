Stop alla moratoria, dal 16 ottobre in arrivo 9 milioni di cartelle

3/13 ©Fotogramma

L'arrivo delle richieste di pagamenti non sarà tutto in una volta. "Abbiamo detto all'Agenzia delle entrate che bisogna ripartire con grande gradualità", aveva riferito qualche giorno fa il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. E così sarà, come confermano dall'Agenzie dell'Entrate-Riscossioni

LE INFORMAZIONI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE