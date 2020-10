3/15 ©Ansa

Il governo pensa di varare documento programmatico di Bilancio per Bruxelles e articolato della legge di Bilancio non appena avrà ottenuto il via libera del Parlamento all'utilizzo di extradeficit "per 24 miliardi", che arrieverà tra il 14 e il 15 ottobre

Nadef, Bankitalia: evitare allarmismi per la ripresa