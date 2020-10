Covid-19, vaccino di Moderna idoneo a registrazione Ema

Come accaduto per i vaccini di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer, anche in questo caso verrà avviata la fase di “rolling submission”, che offre alle aziende la possibilità di presentare domande per farmaci e vaccini contro il Covid-19 ancor prima che lo sviluppo sia concluso e la documentazione sia completa.

Dagli Stati Uniti arrivano notizie incoraggianti sul fronte dei vaccini contro il coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ). Il candidato antidoto mRNA-1273 messo a punto da Moderna è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea. Lo ha annunciato la stessa azienda di biotecnologie in un comunicato diramato sul suo sito ufficiale , dove precisa di aver ricevuto la conferma scritta da parte dell’Agenzia Europea dei medicinali (Ema).

Vaccino di Moderna: in corso lo studio di Fase 3

È attualmente in corso anche lo studio di Fase 3 COVE di mRNA-1273, condotto su 28.618 partecipanti, 22.194 dei quali hanno già ricevuto la seconda vaccinazione.

"Siamo soddisfatti delle interazioni produttive con le autorità di regolamentazione europee fino ad oggi e apprezziamo la loro preziosa guida e fiducia in Moderna per perseguire una domanda per l'approvazione in Europa per il nostro candidato vaccino mRNA-1273. Partner europei, investitori e cittadini fanno parte di Moderna sin dall'inizio della società e hanno svolto un ruolo importante nel progresso di Moderna”, ha commentato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. “Siamo impegnati a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace seguendo le indicazioni delle agenzie di regolamentazione e proseguiremo il nostro dialogo continuo con l'Ema. Moderna sta aumentando la sua capacità produttiva globale per essere in grado di erogare circa 500 milioni di dosi all'anno e possibilmente, a partire dal 2021, fino a 1 miliardo di dosi all'anno”. In Europa, l’azienda sta lavorando con i partner Lonza, in Svizzera, e Rovi, in Spagna, per la produzione e l’infialamento del vaccino al di fuori degli Stati Uniti. “Si tratta di una filiera dedicata a supporto dell'Europa e dei Paesi diversi dagli Stati Uniti che stipulano accordi di acquisto con Moderna”, precisa l’azienda.