Russia, nuovo virus causerebbe sintomi respiratori. Autorità negano

Secondo quanto riportato da "Newsweek", sul canale Telegram russo Shot i messaggi parlavano di pazienti di diverse città russe con febbre alta, dolori muscolari e tosse grave che persisteva per settimane, a volte con sangue. Ma i test per l'influenza A e B e per Sars-CoV-2, che potrebbero essere responsabili di questi sintomi, sarebbero risultati negativi. Ma i funzionari russi attribuiscono tutto questo a comuni infezioni respiratorie

Un misterioso "virus X" in Russia starebbe creando allarme a causa dei gravi sintomi respiratori che lo accompagnano, inclusa tosse con sangue. Secondo quanto ha riportato "Newsweek", i funzionari sanitari russi attribuiscono questi casi a comuni infezioni respiratorie, tra cui il Mycoplasma pneumoniae. Tutto ha cominciato a circolare sul canale Telegram russo "Shot". Nei messaggi si parlava di pazienti con un quadro clinico serio, ma che risultavano negativi ai test per influenza e Covid-19. Le autorità russe hanno respinto le voci, parlando di "speculazioni sui resoconti di un virus non identificato" e assicurando che "non sono stati rilevati nuovi agenti patogeni". Rospotrebnadzor, un'agenzia russa responsabile della supervisione della tutela dei diritti dei consumatori e della salute pubblica, ha affermato che "non ci sono prove di un virus nuovo o non identificato in circolazione sul territorio della Federazione Russa".