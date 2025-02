Nuovo Piano pandemico, dai vaccini allo stop ai Dpcm. Cosa prevede

Introduzione

Il governo di Giorgia Meloni ha previsto un documento aggiornato per una eventuale futura emergenza sanitaria: il nuovo Piano nazionale pandemico è pronto ed è stato inviato il 19 febbraio alla Conferenza Stato-Regioni per essere esaminato. “Saranno tutelate le libertà e soprattutto i cittadini”, spiega il ministro della Salute Orazio Schillaci, richiamando subito alla memoria le forti polemiche di chi ha criticato la gestione del coronavirus dei premier che hanno dovuto affrontare gli anni più difficili della pandemia, Giuseppe Conte e Mario Draghi. Dai vaccini alle misure come test e isolamento, fino ai poteri del governo in caso di emergenza, ecco cosa prevede il Piano.