Colesterolo, come tenere i valori sotto controllo e i cibi consigliati

Introduzione

In Italia ogni anno circa 47.000 decessi sono attribuibili al mancato controllo del colesterolo. Considerato uno dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare, il colesterolo in eccesso non produce sintomi diretti ma può causare problemi cardiaci e ictus. Si tratta di un grasso presente nel sangue che viene in gran parte prodotto dall'organismo e può essere anche introdotto con la dieta. Alti livelli di colesterolo tendono a depositarsi sulle pareti delle arterie, causando la formazione di lesioni che le ispessiscono portando all'aterosclerosi. Come si tiene sotto controllo? E quali alimenti è consigliabile consumare per mantenere i valori entro la soglia? Ecco tutto quello che c'è da sapere