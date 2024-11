Pandemia, virologa Capua avverte: ricerca e vaccini per la prevenzione

La virologa Ilaria Capua ha fatto il punto sull'ipotesi di possibili nuove pandemie in un futuro prossimo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica., Capua ha ribadito ancora una volta come le pandemie non siano eventi rari nella storia dell'umanità. Possono, infatti, manifestarsi in qualsiasi momento e il rischio di un nuovo virus emergente è sempre presente. "Dobbiamo essere pronti a convivere con questa possibilità," ha detto la virologa, evidenziando l'importanza della prevenzione e della vigilanza continua.