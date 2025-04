Giornata per la consapevolezza sull'autismo: ne soffre 1 bambino su 77

Ogni 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Nel 2007, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto questa data per il World Autism Awareness Day, è stato scelto il blu, che alcuni studi ritengono il preferito degli esseri umani, come colore associato al disturbo dello spettro autistico. Per manifestare attenzione e solidarietà per le persone autistiche e le loro famiglie, il 2 aprile, in ogni parte del mondo, i più importanti monumenti e luoghi simbolo, vengono illuminati di blu.

Un bambino su 77 ha un disturbo dello spettro autistico

Secondo quanto riportato da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) un bambino su 77 in Italia nella fascia d’età 7-9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico. La progressione della diffusione dei disturbi dello spettro autistico e la gravità della sindrome richiedono alle istituzioni scolastiche e sanitarie, e a tutti gli attori istituzionali coinvolti, un grande sforzo per prendersi carico di numeri così importanti. In Italia non esistono però stime di prevalenza a livello nazionale sul numero di persone che presentano un disturbo dello spettro autistico. Mancano quindi dati certi. Le uniche stime di prevalenza disponibili fanno riferimento alle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte, e risalgono a circa dieci anni fa: la prevalenza nella regione Piemonte era del 5% nella fascia d’età 7-11 (dati 2014), mentre in Emilia-Romagna del 3,9 ‰ nella fascia d’età 0-17 anni (dati 2016). Studi in Asia, Europa e Nord America hanno identificato una percentuale di persone nello spettro autistico con una media tra l'1% e il 2% (fonte: CDC, Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder).