CRAZY IN LOVE (2005) - La pellicola, diretta da Petter Næss, racconta la vera storia d'amore di Jerry e Mary Newport, due persone con la sindrome di Asperger che hanno scritto il libro Mozart and the Whale: An Asperger's Love Tale. Nel film i due protagonisti sono Donald Morton, tassista con la passione per i numeri, e Isabelle Sorenson, che va pazza per l’arte e la musica: a interpretarli Josh Hartnett e Radha Mitchell