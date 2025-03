In viaggio con mio figlio (Ezra), il film con De Niro arriva in Italia

Finalmente l’avventura on the road tra emozioni e legami familiari che vede la leggenda di Hollywood nei panni di un nonno sui generis arriva in Italia. Uscito in Usa nel 2023, il mix di commedia e dramma sulle sfide della genitorialità diretto e interpretato da Tony Goldwyn narra di un padre, un figlio e un nonno fuori dagli schemi, mettendo in scena il delicato equilibrio tra responsabilità, amore e libertà. Il cast che include Bobby Cannavale, Rose Byrne e Whoopi Goldberg, oltre al protagonista di Taxi Driver



In viaggio con mio figlio (Ezra) è il film tra commedia e dramma sulle sfide della genitorialità, diretto e interpretato da Tony Goldwyn. Si tratta di una pellicola che negli Stati Uniti è già uscita da un po’ di tempo, esattamente nel 2023, mentre in Italia è attesa per quest’anno: arriverà nelle sale italiane a partire dal 24 aprile, distribuita da BIM Distribuzione. Il lungometraggio narra il viaggio di un padre, un figlio e un nonno fuori dagli schemi, mettendo in scena il delicato equilibrio tra responsabilità, amore e libertà. Con un un cast d’eccezione che include Bobby Cannavale, Rose Byrne, Whoopi Goldberg e il divo di Hollywood Robert De Niro, questo titolo si preannuncia come un’attesissima avventura on the road tra emozioni e legami familiari. Potete guardare il trailer ufficiale di In viaggio con mio figlio (Ezra) nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La tematica del legame tra genitori e figli Il legame tra genitori e figli è spesso complesso, fatto di incomprensioni, difficoltà, ma anche di momenti di crescita e complicità. In viaggio con mio figlio (Ezra) esplora tutte queste dinamiche attraverso un’emozionante storia “kerouachiana” (on the road, insomma). La pellicola, che mescola sapientemente commedia e dramma dosando alla perfezione un po’ dell’una e un po’ dell’altro, arriverà nelle sale italiane il 24 aprile, distribuita da BIM Distribuzione. Approfondimento Robert De Niro contro Trump agli Oscar 2025? È una fake news. VIDEO

Un film applaudito nei festival internazionali Dopo essere stato presentato in selezione ufficiale al Toronto International Film Festival 2023, In viaggio con mio figlio (Ezra) ha fatto tappa in Italia in anteprima nazionale ad Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. La sua capacità di affrontare tematiche familiari profonde con leggerezza e autenticità ha conquistato pubblico e critica, rendendolo uno dei film più attesi della stagione. Approfondimento Taxi Driver, il cult di Martin Scorsese con De Niro torna in sala

Un viaggio alla ricerca di equilibrio Max (Bobby Cannavale) è un comico di stand-up in difficoltà, alle prese con una carriera che fatica a decollare e con la gestione quotidiana di suo figlio Ezra, un bambino di undici anni nello spettro autistico. La sua ex moglie Jenna (Rose Byrne), con cui ha un rapporto conflittuale, insiste per iscrivere Ezra in una scuola specializzata, ma Max non è convinto che questa sia la scelta giusta. La situazione precipita quando il bambino viene espulso da scuola e, poco dopo, ha un incidente che fa temere ai medici che possa essersi messo in pericolo volontariamente. Preoccupato per il futuro del figlio e contrario a una terapia a base di farmaci, Max prende una decisione impulsiva: nel cuore della notte, lo carica in macchina e parte per un viaggio improvvisato attraverso il Paese. Questo percorso, che inizialmente appare come una fuga, si trasformerà in un’occasione unica per padre e figlio di conoscersi davvero, lontano dalle pressioni della vita quotidiana. Approfondimento Zero Day, il trailer della serie tv con Robert De Niro