“Dirò una cosa. F*****o Trump”. In un video virale sui social, Robert De Niro ha inveito contro Donald Trump. Secondo gli utenti, l’attore avrebbe attaccato il presidente degli Stati Uniti durante la cerimonia della 97esima edizione degli Oscar (LA DIRETTA) andata in onda il 2 marzo da Los Angeles, ma si tratta di una fake news. Nella clip compare infatti lo sfondo dei Tony Awards, la premiazione durante la quale nel 2018 De Niro aveva ricevuto gli applausi del pubblico per aver pronunciato proprio quelle parole all’interno della Radio City Music Hall a New York. Subito dopo aveva presentato Bruce Springsteen. Inoltre, sembra che l'attore non abbia neppure partecipato alla cerimonia di quest’anno.