I film vincitori degli Oscar 2025 da vedere su Sky e NOW

La cerimonia degli Oscar ha proclamato come Miglior Film Anora (TUTTI I VINCITORI). Adrien Brody ha vinto come Miglior Attore Protagonista perThe Brutalist, mentre Mikey Madison ha vinto come Migliore Attrice per Anora (LA RECENSIONE). Al Dolby Theatre di Los Angeles la notte più lunga di Hollywood è stata inaugurata dalle performance di Ariana Grande e Cynthia Erivo. Il primo premio della serata è andato a Kieran Culkin, Miglior Attore Non Protagonista per A Real Pain. Flow ha trionfato come Miglior film d'animazione. In The Shadow of The Cypress è il Miglior cortometraggio animato. Anora ha vinto l'Oscar per la Miglior Regia (consegnato a Sean Baker da Quentin Tarantino), il Miglior Montaggio e la Migliore Sceneggiatura Originale, Conclave quello per la Migliore sceneggiatura non originale. Paul Tazewell fa la storia diventando il primo uomo afroamericano a vincere Oscar per i Migliori Costumi per Wicked. Zoe Saldana vince l'Oscar come Miglior attrice non protagonista per Emilia Peréz. L'Oscar per il Miglior documentario è andato a No Other Land (discorso del collettivo israelo-palestinese di No Other Land). Il Miglior Film Internazionale è Io sono ancora qui. Purtroppo Isabella Rossellini, alla sua prima candidatura agli Oscar a 72 anni per il film Conclave, non ha vinto.

I film vincitori degli Oscar® 2025 su SKY e NOW

Su Sky e NOW i protagonisti della 97esima edizione degli Oscar® (RIVIVI LA DIRETTA). Il trionfatore ANORA sarà disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila.