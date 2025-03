Oscar 2025, il discorso del collettivo di No Other Land

"La distruzione di Gaza deve finire, gli ostaggi israeliani devono essere liberati". Sono le parole pronunciate da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal, saliti sul palco per ricevere il premio per il documentario che hanno diretto, prodotto, scritto e montato

Gaza irrompe agli Oscar con No Other Land. Il film è stato premiato come miglior documentario agli Oscar 2025 (LA DIRETTA), L'opera è stata diretta, prodotta, scritta e montata da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham. "La distruzione di Gaza deve finire, gli ostaggi israeliani devono essere liberati", hanno detto gli autori nel riirare il premio.

Premiato, senza essere distribuito negli States Girato nell'arco di cinque anni, dal 2019 al 2023, il film documenta gli sforzi di Basel Adra e altri attivisti palestinesi per opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane (Idf), per costruirci un poligono di tiro e zona d'addestramento militare. Il documentario ha vinto l'Oscar malgrado non abbia trovato ancora distribuzione negli Stati Uniti.

Gli ostaggi israeliani devono essere liberati Il palestinese Basel Adra ha poi concluso di discorso con queste parole: "Quando sono diventato padre, due mesi fa, ho promesso a mia figlia che non avrebbe vissuto la mia stessa vita, sempre con la paura della violenza, della distruzione di case, quello che io e la mia comunità vive ora sotto occupazione israeliana – È difficile mostrare la durissima realtà che abbiamo dovuto sopportare per decenni, chiediamo intervento per fermare la pulizia etnica dei palestinesi." L'israeliano Yuval Abraham ha affernato: "Abbiamo fatto questo film, palestinesi e israeliani, perché insieme possiamo essere una voce forte, ci vediamo. La distruzione di Gaza deve finire. Gli ostaggi devono essere liberati. Quando vedo Basel, vedo mio fratello, ma viviamo in un regime in cui io sono libero e lui non lo è. C’è una soluzione politica che non prevede la supremazia etcnica, che può riconoscere i diritti di tutti. La politica estera di questo paese [gli Stati Uniti, ndr] sta ostacolando questa strada. Perché? Siamo tutti interconnessi, la mia gente è al sicuro solo se la sua gente è al sicuro e libera. Non è troppo tardi"