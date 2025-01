Conclave, 8 candidature per il film con Isabella Rossellini

Il fatto che il cast sia composto in gran parte da uomini non è, ovviamente, una coincidenza, osserva Berger. "La Chiesa cattolica è uno dei patriarcati più antichi del mondo. Le donne sono fondamentalmente messe da parte e le loro voci non vengono ascoltate. La maggior parte dei nostri personaggi, incluso Lawrence, non si interroga più di tanto. Ma alla fine del film, iniziamo a metterci in discussione. Perché non può essere aperto ad altre voci?". Una di queste voci nel film è Suor Agnese, la suora incaricata di gestire la Casa Santa Marta, dove tutti i cardinali devono vivere durante il conclave. Isabella Rossellini, che interpreta l'acciaio ma deferente Agnes, dice di aver trovato il ruolo intrigante in parte perché il suo personaggio è l'unica donna con una certa autorità in questo mare di uomini. "Ma il suo ruolo è quello di rimanere in silenzio, di non essere in disaccordo con i cardinali", sottolinea l'acclamata attrice. "Nel suo silenzio, però, ci sono molte informazioni e molta presenza. E mi è piaciuto molto". Niente di nuovo sul fronte occidentale di Berger impressionò Rossellini con le sue immagini poetiche di una guerra brutale. "Cattura la bellezza della natura in un mondo che poi distrugge", dice. "Ero così ansiosa di vedere cosa avrebbe potuto fare con Roma, la città in cui sono nata e cresciuta. Il Vaticano è una presenza così forte lì. Le strade sono piene di cardinali e preti. Sapevo che Edward avrebbe catturato il lirismo di una città insolita che ha la presenza del cattolicesimo impressa su di essa".