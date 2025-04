Coachella Festival, la guida 2025: date, location e lineup

Lady Gaga – venerdì

Cantautrice, artista, attrice, filantropa e vestale di ben 14 Grammy Awards: Lady Gaga è una delle artiste più amate al mondo, ma soprattutto tra le più attese a questa edizione del Coachella Festival. Forte della recente pubblicazione del suo settimo album in studio, Mayhem, uscito lo scorso 7 marzo, Gaga torna all’Empire Polo Club sempre in veste di headliner, ma dopo l’esperienza del 2017, quando sostituì sul Coachella Stage Beyoncé dopo l’annuncio della sua gravidanza. Mai come nel 2025 Lady Gaga è attesissima: Mayhem, album che segna un ritorno alle sue radici pop, significa casino, confusione, ma con un’accezione positiva. È quel chiasso che fanno i concerti che si ricordano. E sicuramente il suo show sarà indimenticabile, davanti a 250mila persone che non vedono l’ora di cantare i nuovi brani Disease e Abracadabra, ma anche i suoi brani storici. E chissà se, per il brano Die with a Smile, arriverà sul palco a sorpresa anche Bruno Mars… chissà! Dopo le due performance a Coachella, Lady Gaga farà un grande show allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico il 26 aprile e uno storico concerto gratuito alla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro il 3 maggio. Ma attenzione: il 19 e 20 ottobre 2025 Gaga porterà The Mayhem Ball Tour anche a Milano.

Green Day – sabato

Californiani doc, nati e cresciuti a Rodeo, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Guidati dall’istrionico Billie Joe Armstrong, i Green Day hanno venduto più di 75 milioni di dischi ma non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Dopo gli ottimi risultati del loro ultimo album Saviors, uscito il 19 gennaio 2024, e The Saviors Tour, che li ha portati anche in Italia lo scorso anno per un’unica data sold out con 80.000 spettatori, Billie, Tré e Mike sono prontissimi a debuttare a Coachella. Sì: sarà il loro primo live all’Empire Polo Club di Indio. A 31 anni da Dookie e a 21 da American Idiot, due capolavori musicali dei Green Day,, che sicuramente porteranno live anche a Coachella. Billie Joe Armstrong, in una recente intervista, ha ammesso di essere stato solo una volta, e per puro caso, al Festival, insieme alla band The Replacements. E ha aggiunto: “A Coachella può succedere di tutto!”

Travis Scott – “Travis Scott Designs the Desert” – sabato

Non un concerto, ma una vera esperienza: Travis Scott torna a Coachella dopo il live del 2017, ma con uno show completamente diverso rispetto a quelli visti finora. Il rapper di Houston, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo 4X4, i cui proventi sono stati donati a Direct Relief – California Wildfire Response Fund per le vittime degli incendi in California, chiuderà la giornata del sabato sul Coachella Stage con un live che inizierà a mezzanotte. Nei pressi della Sonora Tent, invece, ci sarà la sua Immersive Experience. Non si conoscono i dettagli, ma quello che è certo è che sarà indimenticabile.

Travis Scott non è solo un leader nella musica, ma anche nella moda, nel cinema, nella cultura. L’artista, designer, icona di stile, attore, produttore e imprenditore ha cambiato il corso dell'hip-hop con una serie di album innovativi e un approccio anticonvenzionale. Con l’album Utopia e il Circus Maximus Tour Travis Scott è stato consacrato come il principale innovatore sonoro della cultura urban.

Post Malone - domenica

Torna a Coachella, ma per la prima volta da headliner: Post Malone salirà sul Coachella Stage domenica sera per chiudere la tre giorni di festival. Dopo aver pubblicato F-1 Trillion, il sesto album in studio, e la collaborazione con Taylor Swift, l’artista è prontissimo a portare la sua musica a Indio. Candidato ai Grammy Awards e nove volte certificato disco di diamante in USA, Post Malone, artista di Dallas, è si è fatto notare nel 2016 con Stoney, il suo album di debutto. Nel 2019, con l’album Hollywood's Bleeding ha ottenuto il disco di platino in Italia, conquistato il primo posto della Billboard Top 200 per quattro settimane ed è tornato in classifica per una quinta settimana, la più lunga permanenza per un album in cima alla classifica del 2019 e la prima uscita a farlo in oltre un anno. Il singolo principale, doppio platino in Italia, Circles, è restato al primo posto della Billboard Hot 100 per tre settimane e ha occupato un posto in classifica per un totale record di 39 settimane. Con nove canzoni nella Top 20 della Hot 100, ha ottenuto il maggior numero di canzoni nella Top 20 della Hot 100 di sempre e battuto il record del maggior numero di successi simultanei nella Top 40 della Hot 100, con 14 canzoni.