The Dark Nightmare, la trama dell'horror norvegese al cinema

Nella trama di The Dark Nightmare si affronta il tema della gravidanza, mancata, immaginata, reale, respinta. I vicini di Mona hanno perso un bambino e lei, a un certo punto, si convince di essere incinta di una creatura demoniaca. I demoni si materalizzano negli stati in cui la coscienza della donna è sospesa e hanno il volto del compagno che la lascia sola col peso di occuparsi della casa fatiscente, rappresentazione di un malessere psicologico sempre più tangibile.

Gli uomini sono assenti e manipolatori in questo thriller psicologico dove nessuno viene in aiuto della protagonista. Lei non vorrebbe figli, forse vorrebbe la sua indipendenza prima di diventare madre ma anche il medico che la segue cerca di farle cambiare idea sull'aborto.

La sofferenza psicologica diventa malessere fisico tangibile in un film in cui ci si chiede costantemente cosa è reale e cosa non lo è, quando la protagonista è sveglia e quando dorme. L'alternanza tra veglia spaventosa e sogni terribili crea uno stato di tensione e confusione che accompagna l'intera visione. C'è, infine, il richiamo alla cultura nordica con l'inserimento del Mara, un demone che tormenta i dormienti dando loro una sensazione di soffocamento nel sonno. Molti i riferiementi cinematografici: da Rosemary's Baby a Dead Awake passando per molti titoli con al centro una casa infestata.