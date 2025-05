Festival di Cannes 2025, 19 minuti di applausi per Sentimental Value

Il regista norvegese Joachim Trier ha presentato in anteprima mondiale il suo dramma familiare in Concorso, in compagnia degli interpreti Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas ed Elle Fanning. Finora, il record di applausi resta comunque al film Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che nel 2006 aveva coinvolto il pubblico per 22 minuti

Il regista norvegese Joachim Trier è tornato al Festival di Cannes ( LO SPECIALE ) nella serata di mercoledì 21 maggio per presentare in anteprima mondiale in Concorso il suo nuovo film , Sentimental Value, che dopo la proiezione al Grand Théâtre Lumière ha ricevuto una straordinaria ovazione della durata di 19 minuti . Il dramma familiare racconta la storia di Nora (Renate Reinsve, che aveva già recitato nel film del regista La persona peggiore del mondo, per il quale aveva vinto il premio come Miglior attrice), un’attrice che, insieme alla sorella minore Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), si riunisce con il loro padre Gustav (Stellan Skarsgård), un tempo un famoso regista, che offre alla figlia un ruolo in una pellicola che lui spera possa segnare il suo ritorno. Quando Nora rifiuta, scopre presto che la sua parte è stata affidata a una giovane e ambiziosa star di Hollywood ( Elle Fanning ). Tutti hanno sfilato sul red carpet della Croisette, dove sono stati accolti dalla folla entusiasta.

IL RECORD ASSOLUTO DI GUILLERMO DEL TORO

Nonostante non esista né un record ufficiale per le ovazioni al Festival di Cannes, né un metodo per cronometrare gli applausi, il maggior entusiasmo finora manifestato risale al fantasy drammatico Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che nel 2006 aveva coinvolto il pubblico per ben 22 minuti. In ogni caso, i 19 minuti di Sentimental Value hanno acceso l’attenzione sul dramma familiare in corsa per la Palma d’Oro.