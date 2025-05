L’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in Babel, Il curioso caso di Benjamin Button, Maleficent - Signora del male e il recente A Complete Unknown, dopo l’iconica interpretazione di Elizabeth Banks nella saga originale vestirà i panni di Effie Trinket in questo nuovo adattamento cinematografico tratto dal romanzo bestseller di Suzanne Collins. La notizia è stata riportata in esclusiva da The Hollywood Reporter



La star statunitense, sorella minore dell'attrice Dakota Fanning e nota per i suoi ruoli in Babel, Il curioso caso di Benjamin Button, Phoebe in Wonderland, Somewhere, La mia vita è uno zoo, Super 8, Maleficent, The Neon Demon, L'inganno e Maleficent - Signora del male e nel recente A Complete Unknown, dopo l’iconica interpretazione di Elizabeth Banks nella saga originale vestirà i panni di Effie Trinket in questo nuovo adattamento cinematografico tratto dal romanzo bestseller di Suzanne Collins.

La scelta di Elle Fanning segna un momento significativo per la nuova fase narrativa del franchise, che si concentra su un’epoca ancora inesplorata della storia di Panem.

Ed è così che l’attesissimo prequel della serie Hunger Games si arricchisce di un nuovo volto per un personaggio cult.

La pellicola, diretta ancora una volta da Francis Lawrence, riporta il pubblico nella distopia di Panem, ambientando la narrazione ventiquattro anni prima degli eventi narrati nella serie tv Hunger Games. Il racconto si apre nel giorno della mietitura per la cinquantesima edizione degli Hunger Games, un’edizione passata alla storia come “Secondo Quell del Quarto”. È in questo contesto che viene presentata una giovane Effie, ancora lontana dall’elegante formalismo conosciuto dai fan, ma già coinvolta nei meccanismi dello spettacolo letale organizzato da Capitol City.

Elle Fanning convince pubblico e produzione La conferma del casting di Elle Fanning è arrivata direttamente dagli studios Lionsgate. L’attrice, già apprezzata per ruoli complessi in produzioni acclamate come A Complete Unknown e l’imminente Sentimental Value di Joachim Trier, è stata definita una presenza magnetica, capace di portare nuova luce a un personaggio amatissimo. "Dal momento in cui Suzanne ha pubblicato il libro, una domanda ha affascinato i fan di tutto il mondo: chi interpreterà Effie? Elizabeth Banks ha reso il personaggio iconico — ma chi avrebbe potuto onorare quella eredità riportandoci ai giorni formativi di Effie? Per noi, la risposta era una sola", ha dichiarato Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group. Ha poi aggiunto che il talento e la sensibilità artistica di Fanning l’hanno resa la candidata perfetta per accompagnare il pubblico in questo viaggio nel passato della saga. "Siamo onorati che abbia accettato la sfida. Le probabilità, a quanto pare, erano a nostro favore". Approfondimento Predator: Badlands, il trailer del film con Elle Fanning

Un cast ricco per un capitolo fondamentale Elle Fanning non sarà sola in questo nuovo capitolo cinematografico. Al suo fianco, il pubblico ritroverà volti già confermati come Joseph Zada nel ruolo di Haymitch Abernathy, tributo del Distretto 12 e futuro mentore di Katniss Everdeen. Accanto a lui, spiccano Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor e Ralph Fiennes, che interpreterà una versione più giovane del Presidente Snow. Il film vedrà anche la partecipazione di Ben Wang, Molly McCann e Iona Bell. L’introduzione di personaggi come Lou Lou, sosia assegnata da Capitol, e la stilista Effie, offre uno sguardo inedito su come il controllo e la propaganda venissero esercitati in quegli anni. Approfondimento Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Maya Hawke entra nel cast

Un franchise che continua a crescere Sunrise on the Reaping arriverà nelle sale il 20 novembre 2026, con una sceneggiatura firmata da Billy Ray. La produzione resta nelle mani della squadra che ha reso la saga un fenomeno globale: Nina Jacobson e Brad Simpson per Color Force, con Cameron MacConomy come produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien supervisionano il progetto per Lionsgate, mentre le trattative contrattuali sono state curate da Robert Melnik. Il nuovo romanzo di Suzanne Collins, da cui è tratto il film, è stato pubblicato il 18 marzo scorso e ha ottenuto numeri da record: 1,5 milioni di copie vendute nella prima settimana tra Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Solo nel mercato americano sono state acquistate oltre 1,2 milioni di copie, un risultato che ha doppiato quello di The Ballad of Songbirds and Snakes e triplicato quello di Mockingjay. Approfondimento The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Kelvin Harrison Jr. nel cast