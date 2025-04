Predator: Badlands, il trailer del film con Elle Fanning

20th Century Studios ha pubblicato il primo trailer di Predator: Badlands, nuovo capitolo live-action del franchise di Predator, in uscita al cinema il prossimo 7 novembre.

Cosa sappiamo su Predator: Badlands

Il vero colpo di scena di Predator: Badlands? Uomini ed extraterrestri sono dalla stessa parte. Con Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, il film è ambientato nel futuro, su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un'improbabile alleata in Thia (Fanning).

Trachtenberg ha dato nuova vita a Predator con Prey, film diverso da qualsiasi altro del franchise, incentrato sullo scontro tra una giovane guerriera Comanche (Amber Midthunder) e i Predator. La pellicola, che ha segnato il record di ascolti per Hulu, ha ottenuto sei nomination agli Emmy, tra cui quella per il miglior film televisivo. Dopo il successo, sembra che a Trachtenberg sia stata affidata la direzione del franchise (non solo dirigerà Badlands, ma anche la serie animata Killer of Killers, in uscita su Hulu il 6 giugno).