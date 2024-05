Prey, trama e cast del quinto film della saga Predator

Debutta in prima tv su Rai 2 giovedì 16 maggio Prey, ultimo capitolo della saga Predator. Questa volta, a combattere contro l'alieno, è una giovane donna agguerritissima.

Prey, la trama e il cast

Prey è ambientato nelle Grandi Pianure, nell'anno 1719. Naru è una guaritrice, che sogna di diventare una guerriera come il fratello Taabe. Mentre è impegnata a costruire una trappola per un leone che minaccia la tribù dei Comanche, trova delle strane impronte e vede in lontananza dei bagliori. Bagliori che, pochi giorni prima, aveva scambiato per un segno della presenza dell'Uccello del Tuono. In realtà, non c'è nessun uccello mitologico. C'è piuttosto Predator, un predatore alieno altamente evoluto e tecnologicamente avanzato, sceso dalla sua navicella spaziale. Ha inizio così una cruenta battaglia, con Naru decisa a proteggere la sua gente, e il crudelissimo alieno dal sangue verde che è mosso dalla fame. E che non accenna a fermarsi.

Pensato come prequel degli altri quattro film, Prey ha sfumature femministe. Il primo capitolo, uscito nel 1987, aveva per protagonista Arnold Schwarzenegger. Il quarto, datato 2018, aveva sfumature ironiche. Qui si osserva invece un ritornoa al passato, a Predator così come è stato concepito. Solo più moderno, e con una (tostissima) protagonista femminile. Il rapporto tra preda e predatore cambia in continuazione, e la tecnologia fantascientifica del Predator è contrapposta alle armi antiche e rudimentali che Naru ha a disposizione.

A vestire i panni di Naru è Amber Midthunder, classe 1997, protagonista della serie TV Rosewell, New Mexico e già vista in Hell or High Water. Nel 2023 era nel cast di Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?.