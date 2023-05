Arnold, il trailer della docuserie su Schwarzenegger

La serie arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 7 giugno

Dalla carriera di atleta a quella di politico passando per i tanti successi nel mondo del cinema, Arnold è la serie che racconterà la vita privata e lavorativa di uno dei personaggi più celebri del mondo dello spettacolo e non solo.

ARNOLD, il trailer

La docuserie targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) offrirà uno sguardo inedito su Arnold Schwarzenegger. La produzione ripercorrerà le tappe principali della vita dell’attore, atleta e politico.

Il trailer ha mostrato le prime immagini della serie TV in cui Arnold Schwarzenegger ha raccontato come la voglia di raggiungere obiettivi lo abbia guidato per tutta la vita, tra alti e bassi, successi e fallimenti.