Il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel trailer della serie tv FUBAR

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Sono tornato, baby”. Nel teaser trailer di FUBAR, la nuova serie action-comedy Netflix in uscita il 25 maggio, Arnold Schwarzenegger fuma un sigaro, nel buio illuminato dalle fiamme cammina e guida una moto a tutta velocità, poi ricarica la pistola e si apposta per sparare, e infine riceve un colpo nei testicoli perché “questo è quello che ti meriti per essere sentimentale”. Negli otto episodi dello show, primo grande progetto televisivo di Schwarzenegger che, nonostante alcuni piccoli ruoli e comparsate in reality e sceneggiati, non ha mai recitato in una serie live-action, l’attore interpreta Luke Brunner, un agente operativo della Cia ormai vicino al pensionamento che scopre un segreto di famiglia e torna sul campo per un’ultima missione tra azione e umorismo. La trama racconta infatti la storia di un padre e di una figlia che, all'insaputa l'uno dell'altra, sono entrambi agenti di spionaggio. “Dovunque io vada, le persone mi chiedono quando farò un'altra grande action comedy come True Lies” ha dichiarato l’ex-Terminator in un comunicato. “Bene, eccola qui. FUBAR vi prenderà a calci nel sedere e vi farà ridere – e non solo per due ore. Ma per un’intera stagione”.