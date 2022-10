Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger, la reunion di True Lies

Ci sarà un sequel di True Lies? Jamie Lee Curtis sembra dell’idea di tornare sulla scena con Arnold Schwarzenegger e Cameron alla regia Condividi

Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger lavoreranno di nuovo insieme, quasi 30 anni dopo aver interpretato marito e moglie nel film True Lies di James Cameron. La celebre scream queen dal 13 Ottobre al cinema nel nuovo film Halloween Ends, ha ottenuto finalmente la sua impronta sulla Walk of Fame del Chines Theatre di Hollywood, a Los Angeles, e per l'occasione molte star si sono ritrovate lì. Schwarzenegger ha salutato la sua collega, facendole i complimenti e le loro foto hanno fatto subito il giro del mondo ricordando il cult degli anni '90.

La coppia di True Lies leggi anche Scarface, potrebbe esserci presto un remake firmato da Luca Guadagnino Nella commedia thriller d'azione del 1994, Schwarzenegger interpreta Harry, un agente segreto che conduce una doppia vita finché il suo mondo non viene sconvolto quando scopre che sua moglie, Helen (Curtis), potrebbe avere una relazione con un venditore di auto usate mentre i terroristi contrabbandano testate nucleari negli Stati Uniti. Curtis era così entusiasta di avere il marito di True Lies a portata di mano alla cerimonia che ha condiviso l’idea con Ash Crossan di ET che è disposta a fare un sequel dell'amato film di spionaggio, facendo intuire che potrebbe persino chiamare Cameron per dirigerlo.

Un’amicizia vera "Dimostra solo che ci amiamo. Arnold non avrebbe potuto essere più dolce" ha detto l'attrice a ET. "Sono andata da lui e gli ho detto, 'Amico, perché non facciamo un altro film?'" Oltre a riunirsi con Schwarzenegger, Curtis ha anche posato con il sua co-protagonista di Halloween Ends, Kyle Richards, di cui ET ha recentemente parlato di come è stato lavorare con la famosa attrice nel franchise di Halloween per decenni. Sicuramente meritatissima la stella sulla Walk of Fame che forse arriva anche tardi per l’attrice che ha brillato per anni sul piccolo e grande schermo.

Sequel o serie tv? vedi anche Paradise City, Bruce Willis e John Travolta tornano a recitare insieme Nel 2019 Jamie Lee Curtis e Schwarzenegger era già apparsi insieme su Instagram per celebrare i 25 anni del film True Lies. Un incontro di sorrisi e abbracci accompagnato dalle parole dell’attrice: "Ancora insieme per la prima volta. Mi mozzi ancora il fiato! Più anziani, più saggi, ma siamo ancora noi, pronti a imparare, amare e ridere lungo il cammino”. La McG aveva condiviso l’idea di fare una serie tv legata al film per Disney+, ma al momento non si hanno conferme né per eventuali sequel né per serie tv. La cosa certa è che i fan sarebbero entusiasti di vedere la coppia riunita sullo schermo.