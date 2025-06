Dario Aita, l'attore che interpreterà Franco Battiato nel film. FOTO

10/15 ©Webphoto

Nel 2021 torna a collaborare con il regista Luca Ribuoli per Noi, remake italiano della serie americana This Is Us. La serie è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. Il progetto ottiene visibilità anche all’estero. Qui lo vediamo assieme al cast di Noi nel 2022, insieme con Livio Kone, Lino Guanciale, Aurora Ruffino e Claudia Marsicano