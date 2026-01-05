Stranger Things, la canzone di Prince vola su Spotify

Il finale della quinta e ultima stagione della serie tv Stranger Things ha fatto registrare un’ impennata negli ascolti su Spotify dei brani Purple Rain e When Doves Cry di Prince , che hanno accompagnato scene cariche di speranza, sacrificio e nostalgia. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla piattaforma, la canzone Purple Rain ha segnato un aumento del 243% di stream globali tra il 31 dicembre 2025 e il 1º gennaio 2026, giorno di uscita della puntata The Rightside Up. In particolare, gli ascolti tra gli utenti della Gen Z sono cresciuti del 577%. Il brano When Doves Cry, invece, ha registrato un aumento del 200% globale e una crescita del 128% tra i più giovani. Nel complesso, l’intero catalogo di Prince ha registrato un aumento del 190% degli stream globali. Per la scena decisiva del ( SPOILER ) sacrificio di Undici ( Millie Bobby Brown ) e del salvataggio di Hawkins e del mondo reale dalla forza distruttiva di Vecna (Jamie Campbell Bower), la sceneggiatura avrebbe richiesto due tracce presenti sullo stesso lato di un vinile che suona su un giradischi. In un’intervista a Variety, il supervisore musicale Nora Felder aveva definito il meccanismo “un rompicapo tipo cubo di Rubik”. Come ha raccontato a Tudum Ross Duffer, metà del duo di creatori fratelli Duffer: “Sapevamo di aver bisogno di un needle drop epico. E non c’è nulla di più epico di Prince”. La scelta, però, non era così scontata, perché in precedenza gli eredi dell’artista scomparso avevano concesso raramente in licenza la sua musica. “Grazie a Kate Bush , siamo riusciti ad avere i diritti”, ha spiegato Matt Duffer. Stranger Things, infatti, è stata in grado di trasformare in fenomeni contemporanei hit degli anni Ottanta come il brano Running Up That Hill, che nella quarta stagione accompagna le vicende di Max Mayfield ( Sadie Sink ). Per ottenere l’approvazione, Felder aveva quindi spiegato il significato emotivo che la musica avrebbe avuto nella storia.

LA CANZONE

Il 25 marzo 1985 Prince aveva vinto il Premio Oscar per la Miglior colonna sonora per il film Purple Rain (1984) di Albert Magnoli, girato nel club First Avenue di Minneapolis. Nella pellicola l’artista racconta la propria vita, il rapporto con il padre (il pianista jazz John Lewis Nelson), la scoperta della musica, l’inizio della sua carriera e la propria vita interiore. Il brano Purple Rain è invece uno dei più importanti degli anni Ottanta e nella serie tv Stranger Things accompagna l’ultimo bacio di Mike (Finn Wolfhard) e Undici. “Quando il cielo si tinge di rosso, la fusione di blu e rosso diventa viola. La pioggia viola è un simbolo: se il mondo sta finendo, resta vicino alla persona che ami e lascia che la fede ti guidi attraverso la tempesta”, aveva spiegato Prince molti anni prima. Il 3 agosto 1983, la band statunitense Revolution, formata dall'artista, aveva fatto un concerto di beneficenza per il coreografo Loyce Holton, che aveva concluso proprio con la canzone Purple Rain. “Per anni avevano fatto di tutto per non essere considerati solo un band R&B”, aveva raccontato la tastierista Lisa Coleman. “Prince scriveva una canzone per le radio di musica nera e una per quelle di rock, era continuamente in conflitto con sé stesso e il pubblico riguardo alla sua stessa identità. Era abbastanza nero? Era abbastanza rock? Poi è arrivata Purple Rain che è stata passata da tutte le radio e ha avuto un successo mondiale. È fantastico che sia stato proprio lui a farla, un artista che nessuno riusciva a definire”. Secondo il gruppo, il brano è: “Come Stairway to Heaven, una canzone non religiosa verso cui il pubblico prova una sorta di reverenza spirituale. Può suonarla chiunque ed è sempre speciale”.