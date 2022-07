8/10 ©Getty

Come non citare Who Are You degli Who, usata come sigla dalla serie televisiva CSI? Fin dall’inizio della saga televisiva (iniziata il 6 ottobre 2000), gli Who hanno concesso i diritti dei loro brani ad Anthony E. Zuiker, creatore della serie. Oltre a Who Are You, è stata concessa Won’t Get Fooled Again (sigla dello spin-off CSI: Miami), Baba O’Riley (sigla di CSI: NY), I Can See for Miles (sigla CSI: Cyber). Recentemente è cominciato il seguito della serie originale (CSI: Vegas) e la sigla è ancora Who Are You, uscita nel 1978





