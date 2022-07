Stranger Things, Master Of Puppets dei Metallica nel finale

La hit della band metal compare nell’episodio finale della quarta stagione della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Come ha dichiarato via social la band, Robert Trujillo (bassista dei Metallica dal 2003) e suo figlio Tye (bassista dei Suicidal Tendencies) assieme al chitarrista Kirk Hammett (nei Metallica dal 1983) hanno suonato alcune parti di chitarra aggiuntive per questa versione della canzone, fatta apposta per lo show (ATTENZIONE: SPOILER!)

D’ora in avanti, attenzione perché sono presenti spoiler del finale di “Stranger Things 4 Vol. 2”. “Master Of Puppets” si ascolta nella scena in cui il personaggio Eddie Munson suona il pezzo nel Sottosopra. Come ha dichiarato via social la band, Robert Trujillo (bassista dei Metallica dal 2003) e suo figlio Tye (bassista dei Suicidal Tendencies) assieme al chitarrista Kirk Hammett (nei Metallica dal 1983, da quando è stato allontanato Dave Mustaine) hanno suonato alcune parti di chitarra aggiuntive per questa versione della canzone, fatta apposta per lo show. “In Stranger Things, Master of Puppets dei Metallica è la nuova Running Up That Hill”, scrive il giornalista Paolo Armelli sull’edizione italiana di Wired, titolando proprio in questo modo un recente articolo dedicato al pezzo cult dei Metallica e al fatto che “la colonna sonora della serie Netflix si conferma sinonimo di riscoperte musicali e ritorni in classifica”. Si riferisce al boom della hit della cantante inglese Kate Bush, ossia Running Up That Hill. Usato come brano della colonna sonora ma anche come elemento della diegesi, dato che si tratta della savior-song con cui Max verrà salvata dall’influenza malefica del mostro Vecna, il pezzo di Kate Bush è tornato a scalare le classifiche musicali a quasi 40 anni (37 per l’esattezza) dal suo esordio. Potete guardare la scena in cui il personaggio Eddie Munson suona “Master Of Puppets” nel Sottosopra nel video che trovate in fondo a questo articolo.

"Master Of Puppets" dei Metallica è grande protagonista del finale della quarta stagione di "Stranger Things". La hit della band metal compare nell'episodio finale dell'atto numero quattro della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Una colonna sonora da chapeau



Forse mai come in questo caso una colonna sonora di una serie televisiva ha fatto così tanto parlare di sé.

Il quarto atto di “Stranger Things” lascerà il segno anche per la sua soundtrack eccezionale, fatta di revival in salsa nostalgica degli anni Ottanta.

“La riscoperta di una perla come Running Up That Hill di Kate Bush ha costituito un vero e proprio caso discografico, con la hit anni Ottanta che è diventata la canzone preferita dei più giovani e ha scalato le classifiche di tutto il mondo”, nota Armelli su Wired.

Ma la stessa fortuna la sta riscuotendo anche la canzone che è sinonimo dei Metallica.

La quarta stagione di “Stranger Things” sottolinea ancora una volta la capacità della musica di rendere una scena più intensa o di caratterizzare maggiormente un personaggio, come notano Daniela Cardini e Gianni Sibilla nel loro libro “La canzone nelle serie tv: forme narrative e modelli produttivi”. In questo saggio viene spiegato come il rock e il pop siano diventati per “Stranger Things” degli elementi narrativi, dei media paralleli, strumenti di racconto che si aggiungono alle immagini, adattandovisi alla perfezione e arricchendole come non mai. Canzoni che non solo arricchiscono il visual di pathos ma proprio di significati altri.