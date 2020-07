Dall'amicizia con la voce di Get Outta My Way alla lunga storia d'amore con Susie Bick

Il cantautore australiano sarà il protagonista dell’atteso appuntamento IDIOT PRAYER: Nick Cave Alone at Alexandra Palace, concerto a pagamento trasmesso in streaming soltanto una volta. L’evento vedrà l’artista in una location davvero spettacolare che aprirà le sue porte al pubblico di tutto il mondo.

2) L’amicizia con Kylie Minogue

approfondimento

Nick Cave e Kylie Minogue sul palco insieme a Londra

Da un lato Nick Cave, dall’altro l’artista australiana di maggior successo nella storia della musica. La lunga amicizia tra i due cantanti è documentata anche all’interno della pellicola 20.000 Days on Earth. Nel 1995 la voce di Say Something e Nick Cave si uniscono sulle note di Where the Wild Roses Grow, lanciato come brano apripista dell’album Murder Ballads e certificato disco d’oro in Australia per aver venduto più di 35.000 copie.

3) Anita Lane: la sua musa ispiratrice

La prima relazione celebre di Nick Cave è quella con la cantante Anita Lane, sua musa ispiratrice per i dischi dell’inizio della sua carriera.

4) Il matrimonio con Viviane Carneiro

Nel 1990 Nick Cave conosce la giornalista Viviane Carneiro, la coppia si conosce a San Paolo, convolando all’altare poco dopo; la relazione termina nel 1996.

5) Susie Bick: la lunga storia d’amore

Susie Bick e Nick Cave formano una delle coppie più longeve del mondo dorato di Hollywood. Il musicista e la modella si conoscono nel 1997, Cupido scocca la sua freccia facendo immediatamente centro