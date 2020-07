Kylie Minogue, annunciato a sorpresa il ritorno con l'album Disco

La regina della musica dance è pronta per riprendersi la sua corona: il nuovo album Disco verrà anticipato dal singolo Say Something

Una colonna portante della musica dance, un nome che ha influenzato per sempre il corso del pop: stiamo ovviamente parlando di Kylie Minogue, l’artista australiana ad aver venduto il maggior numero di copie nella storia.

Kylie Minogue: al via la nuova era discografica approfondimento Pride, 20 scatti dell'icona LGBTQ+ Kylie Minogue Poche ore fa la voce di Love at First Sight ha lasciato tutti senza parole annunciando senza preavviso il suo attesissimo comeback discografico. È il 13 luglio 1987 quando Kylie Minogue dà il via alla sua carriera carriera con la cover del brano The Loco-Motion, che le avrebbe aperto una strada lunga oltre tre decenni. Negli anni successivi la cantante (FOTO) inanella un successo dietro l’altro sino alla definitiva esplosione a livello mondiale con Can’t Get You Out of My Head, che vende oltre cinque milioni di copie. Ora, Kylie Minogue è pronta per riprendersi lo scettro di regina della dance, infatti la cantante ha svelato l’arrivo del nuovo album Disco, in uscita il 6 novembre e in pre-order a partire da giovedì 23 luglio. L’annuncio ha immediatamente entusiasmato i fan della cantante, da tempo in attesa del suo ritorno.

Pochi minuti fa la voce di Get Outta My Way ha sorpreso ulteriormente i fan annunciando anche l’uscita del singolo che avrà il compito di fare da apripista al disco, si tratta di Say Something e la sua uscita è prevista per giovedì 23 luglio quando BBC Radio 2 lo trasmetterà in esclusiva mondiale per la prima volta.