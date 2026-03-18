The Last of Us 3, Jason Ritter e Patrick Wilson entrano nel cast

Wilson, star del franchise "The Conjuring" sarà il padre di Abby nella stagione che approfondirà il passato dell'antagonista di Ellie. Per Ritter si tratta di un ritorno sul set

The Last of Us tornerà con la terza stagione nel 2027 ma è ora per i realizzatori di scoprire le carte sul cast, che sarà composto da volti noti e nuovi.

Fanno ingresso nello show Patrick Wilson e Jason Ritter, secondo Deadline che, inoltre, ha dato conferma in esclusiva del passaggio a membri del cast regolare di alcuni attori già visti nella stagione due.

Facciamo, dunque, un riepilogo di chi ci sarà con certezza, per adesso, e di quale ruolo interpreteranno i nuovi arrivati.





Le new entry: Patrick Wilson e Jason Ritter The Last of Us 3 approfondirà una parte della storia inedita per il pubblico televisivo.

Come è noto, la complessità del secondo capitolo del videogioco omonimo da cui la serie televisiva è tratta, ha indotto i realizzatori dell'adattamento per la tv a dividere la storia in due parti (e due stagioni).

Se in The Last of Us 2 seguivamo la storia dal punto di vista di Ellie (Bella Ramsey), in The Last of Us 3 Abby (Kaitlyn Dever) sarà la protagonista e l'intera stagione sarà dedicata al racconto della sua vicenda e alla conoscenza più approfondita della sua evoluzione.

Patrick Wilson, già noto per i suoi ruoli sul grande e piccolo schermo (ha recitato in cult come Il fantasma dell'opera, Watchmen e nei film del franchise The Conjuring), sarà Jerry, il padre di Abby, ovvero il chirurgo delle Luci che avrebbe dovuto operare Ellie nel finale della prima stagione.

Jason Ritter, invece, sarà Hanley, un soldato del Washington Liberation Front (WLF) operante a Seattle.

Ritter ha già calcato il set di The Last of Us ma non accreditato e irriconoscibile dopo aver contratto l'infezione da Cordyceps. Nella vita fuori dal set, Ritter è sposato con Melanie Lynskey, che in The Last of Us è Kathleen Coghlan, la leader spietata delle milizie di Kansas City. Leggi anche The Last of Us 3, Kaitlyn Dever pronta a tornare nei panni di Abby