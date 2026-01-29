The Last of Us 3, Kaitlyn Dever pronta a tornare nei panni di Abby

Offerte Sky
The Last of Us 3, Kaitlyn Dever pronta a tornare: "Ai fan piacerà cambio di prospettiva"

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

L'attrice statunitese, che avrà un ruolo principale nella terza stagione dello show, sta per tornare sul set per le riprese del nuovo ciclo di episodi atteso in tv per il 2027.

Manca ancora molto per tornare alle atmosfere di The Last of Us, la serie televisiva HBO la cui ultima stagione, la seconda, è stata trasmessa in Italia, come nel resto del mondo, nella primavera del 2025.
Non manca molto, però, per Kaitlyn Dever per tornare ad indossare i panni di Abby, il suo personaggio nella storia
L'attrice statunitense, in questi giorni al Sundance Film Festival per presentare il suo nuovo film, See You When I See You, ha fornito qualche aggiornamento sulla produzione dello show che a breve entrerà in fase di riprese

La svolta narrativa piacerà ai fan 

A breve Kaitlyn Dever raggiungerà il Canada, precisamente la British Columbia, dove si svolgeranno le riprese di The Last of Us 3, ciclo di episodi che dovrebbe approdare in tv non prima del 2027, secondo i programmi. 
L'attrice, il cui personaggio, Abby, è stato introdotto con la seconda stagione, avrà come è noto un ruolo centrale nel prosieguo della storia. 
Dopo la morte di Joel e con Ellie (Bella Ramsey) impegnata nella ricerca di vendetta per l'amico scomparso, conosciamo Abby da vicino, una scelta narrativa che segue quella del videogioco The Last of Us da cui è tratta la serie. 
La storia avrà una nuova protagonista, in un certo senso, almeno per il prossimo capitolo, e l'attrice è pronta a scommettere che il pubblico apprezzerà la svolta. 
“Penso che ai fan piacerà molto il cambio di prospettiva su Abby, il contesto più ampio della sua trama e il ritorno al passato con questa stagione", ha detto l'attrice, che ha aggiunto, parlando con Deadline: "Non vedo l'ora che i fan lo vedano”. 

Il passato di Abby nella terza stagione

Dopo Joel ed Ellie e la loro avventura che li ha portati ad avvicinarsi come padre e figlia, sarà Abby a prendere il centro della scena. 
La terza stagione della serie avrà come scopo quello di far conoscere meglio il personaggio al pubblico indagando il suo passato, il rapporto col genitore ucciso (morte da cui nasce il suo spietato senso di vendetta verso Joel ed Ellie) e i suoi piani per il futuro.
Si torna nel passato per capire chi è Abby, dando contesto alla sua presenza nella storia. Lo show presenterà, dunque, una nuova sfida al pubblico, chiamato a comprendere ed empatizzare con un personaggio che è stato la causa della fuoriuscita di Joel, protagonista amatissimo. 
Dever ha rivelato che si sta preparando mentalmente e fisicamente al ruolo e la sua preparazione sarà uno step fondamentale prima di iniziare le riprese vere e proprie. 
Molto è ancora top secret, naturalmente. Non si sa, ad esempio, se la terza stagione chiarirà il destino di Ellie che abbiamo lasciato tra i colpi di pistola in uno scontro nel quale ha perso la vita Jesse (Young Mazino). 

