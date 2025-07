The Last of Us 3, ecco quando usciranno i nuovi episodi

The Last of Us tornerà, HBO Max per mezzo del suo presidente e CEO Casey Bloys , ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sulla produzione della nuova stagione della serie acclamata, il cui seguito era stato annunciato lo scorso aprile e i confermato a giugno , nel corso di un incontro con i due co-creatori Craig Mazin e Neil Druckmann. L'addio di Druckmann annunciato a inizio luglio non ha cambiato i piani di produzione. The Last of Us 3 arriverà in tv dopo un'attesa lunga più o meno quanto quella che ha separato l'uscita della stagione 1 dalla stagione 2. Lo show è in agenda nella stagione televisiva 2026-2027 e Bloys ha confermato il debutto dei nuovi episodi per il 2027 . Sulle scelte creative , però, la parola spetta a Craig Mazin , che scriverà le nuove sceneggiature e prenderà altre importanti decisioni sull'adattemento della storia da The Last of Us 2, videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

I prossimi episodi nelle mani di Craig Mazin

Casey Bloys di HBO ha chiarito alcuni dettagli importanti della produzione di The Last of Us 3 nei giorni in cui lo show è tornato sotto i riflettori in virtù delle 16 nomination agli Emmy Awards 2025, i più importanti premi della televisione americana che saranno assegnati il prossimo settembre.

The Last of Us 3 debutterà sul piccolo schermo nel 2027 ma non è ancora chiaro come Mazin vorrà raccontare la storia originale che prevede, a questo punto della messa in onda, un passaggio di testimone tra i personaggi principali.

Mazin, che aveva confermato il passaggio del ruolo da protagonista da Bella Ramsey (Ellie) a Kaitlyn Dever (Abby), non ha ancora detto nulla sulle sue intenzioni di gestire il finale dello show.

Non si sa, dunque, se la stagione 3 segnerà la conclusione della serie. Le ipotesi che gli avvenimenti da narrare potranno essere sviluppati su due stagioni sono ancora in piedi. L'alternativa potrebbe essere un'unica stagione ma più lunga delle precedenti.

Bloys non si è detto affatto preoccupato per il futuro dello show che ha segnato importanti sviluppi con gli episodi della stagione 2, primo su tutti la fuoriuscita del personaggio di Pedro Pascal, beniamino dei fan.

"Craig è un professionista, quindi penso che saremo in ottima forma. Non sono affatto preoccupato", ha commentato il CEO.