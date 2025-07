Il co-creatore del videogioco da cui è tratta la serie HBO, anche showrunner con Craig Mazin per le prime due stagioni del titolo, lascia i suoi incarichi per tornare a dedicarsi ai suoi progetti per Naughty Dog. Esce dalla produzione televisiva anche Halley Gross, produttrice esecutiva e sceneggiatrice

Neil Druckmann non farà più parte del team creativo di The Last of Us, la serie televisiva HBO che aveva co-ideato con Craig Mazin partendo dal videogioco The Last of Us di Naughty Dog, cui lui è co-creatore.

L'autore israeliano, che per l'adattamento seriale di The Last of Us è stato sceneggiatore, regista e showrunner insieme a Craig Mazin, ha comunicato le sue decisioni future in una nota condivisa sul suo profilo social personale e su quello di Naugthy Dog, studio di cui è co-presidente.

"Co-creare lo show è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera ed è stato un onore lavorare insieme a Craig Mazin per produrre, dirigere e scrivere le due stagioni precedenti", ha detto Druckmann che conserva per lo show il ruolo di produttore esecutivo.

Druckmann torna ai videogiochi Naughty Dog Craig Mazin sarà l'unico showrunner della terza stagione di The Last of Us, la cui produzione è stata ufficializzata lo scorso aprile alla vigilia della messa in onda - in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now - degli episodi della stagione due.

Mazin, che ha alle spalle diversi progetti per il grande e piccolo schermo inclusa la miniserie di successo Cernobyl, sarà unico responsabile della scrittura e delle scelte creative del prossimo - e già molto atteso - ciclo di episodi della serie HBO The Last of Us, che svilupperà la seconda parte della storia del videogioco The Last of Us II, in parte già adattata nella stagione due di The Last of Us.

Druckmann, nella sua nota, ha chiarito che la decisione di lasciare parte dei suoi incarichi nella serie arriva adesso, prima di dare inizio concretamente ai lavori della stagione tre. Nel suo futuro ci sono ancora i videogiochi e Naughty Dog.

"Con il lavoro completato sulla stagione 2 e prima che ogni lavoro significativo sulla terza inizi, ora è il momento giusto per passare a dedicarmi completamente a Naughty Dog e ai suoi progetti futuri", ha scritto Druckmann, che ha anticipato di essere al lavoro, tra e altre cose, sulla scrittura e la direzione del gioco Intergalactic: The Heretic Project.

Per l'autore è tempo di ringraziamenti: "Sono profondamente grato per l'approccio profondo e l'impegno del talentuoso cast e della troupe nell'adattare The Last Of Us Parte I e nel continuare adattando The Last Of Us Parte II". Leggi anche The Last of Us 3, Kaitlyn Dever è la star della prossima stagione

Craig Mazin unico showrunner per The Last of Us 3 Mazin ha commentato con una nota ufficiale l'addio di Druckmann al quale ha rivolto la sua gratitudine per la generosità con cui si è approcciato al lavoro.

Da fan dei videogiochi firmati dal collega e di quelli di Naughty Dog, Mazin si è detto impaziente di giocare ai progetti in sviluppo presso lo studio Dal canto suo, continuerà a lavorare con la troupe e il cast per dare al pubblico una nuova stagione della serie all'altezza di quelle realizzate fino ad ora.

Nella prima metà di giugno Mazin e Druckmann avevano partecipato a un panel dedicato alla stagione tre di The Last of Us.

In quella occasione avevano anticipato una virata narrativa nella serie, corrispondente all'assunzione da parte di Kaitlyn Deever del ruolo da protagonista, una decisione in linea col cambio di punto di vista del personaggio principale nel videogioco originale. Leggi anche The Last of Us 3, Pedro Pascal potrebbe tornare nei prossimi episodi

Nuovi progetti anche per Halley Gross Mentre i fan di The Last of Us, la serie e il videogioco, si interrogano sui dettagli dei nuovi progetti per Naughty Dog di Druckmann - molti attendono notizie sullo sviluppo di The Last of Us Part III, un progetto discusso ma mai avviato dallo studio che non ha escluso, in futuro, una sua realizzazione - l'autore è stato seguito nella sua decisione di fare un passo indietro dalla serie HBO da Halley Gross, co-sceneggiatrice del gioco The Last of Us: Part II e produttrice esecutiva e sceneggiatrice della serie televisiva.

Anche Gross ha dei progetti per il futuro che non vede l'ora di condividere. Anche per lei i ringraziamenti sono affidati a Instagram: “Sono grata di quanto sia stata speciale quest'esperienza. Lavorare accanto a Neil, Craig, HBO, questo cast e questa troupe incredibili ha cambiato la mia vita”.