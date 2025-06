Neil Druckman, co-creatore dello show targato HBO, ha confermato la centralità di Abby, il personaggio interpretato da Dever, per il terzo ciclo di episodi. La virata narrativa corrisponde al cambio di punto di vista del personaggio principale del videogioco originale

The Last of Us 2 si è concluso lo scorso aprile ma la discussione sulla seconda stagione del successo internazionale targato HBO è ancora apertissima tra i fan, specie in considerazione del finale che include indizi importanti sulla trama della stagione 3, che è stata confermata ma che non ha ancora una data di uscita.

Lo show, che ha elevate probabilità di figurare in molte categorie nelle nomination dei premy Emmy 2025 (che saranno annunciate a luglio), è stato oggetto di un panel a cui hanno partecipato i creatori Craig Mazin e Neil Druckmann e molti volti del cast.

Druckman ha confermato, senza girarci attorno, che il prossimo ciclo di episodi avrà come protagonista Abby, il personaggio introdotto nella seconda stagione e interpetetato da Kaitlyn Dever.

Il cambio di punto di vista della storia non è una specificità dello show ma è un espediente narrativo mutuato dal videogioco omonimo da cui la serie è tratta. Per il pubblico di gamer che segue la serie televisiva non è una novità.

La storia dal punto di vista di Abby Iniziano a diventare più definiti i contorni della storia di The Last of Us 3 dopo la conferma da parte di Neil Druckman, sceneggiatore, showrunner e autore di videogiochi Naughty Dog, lo studio che ha sviluppato The Last of Us per PlayStation, che Abby sarà il nuovo personaggio principale della trama.

La notizia non ha colto di sopresa i giocatori ma anche il pubblico che ha ancora fresche le sequenze con cui si chiude l'episodio finale della stagione 2 che vede protagonista, appunto, il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever.

Dopo il percorso di vendetta che ha portato Ellie a confrontarsi con l'assassina di Joel, l'uomo che le ha salvato la vita e che le ha fatto da padre (interpretato da Pedro Pascal), il pubblico imparerà a conoscere Abby per capire la storia dal suo punto di vista.

Joel, anche se assente, sarà sempre il centro della vicenda, aveva detto Craig Mazin in un incontro organizzato in occasione della messa in onda del finale della stagione 2 in cui discuteva anche di un eventuale ritorno nello show dell'attore. Dalle sue azioni e dalla sua morte dipenderà il seguito della storia di The Last of Us.

Ma il nodo centrale del gioco (e la serie) non è la vendetta, ha aggiunto Mazin nel panel recente. The Last of Us "è uno show sul dolore" e sul modo in cui i diversi protagonisti cercano di gestirne le conseguenze. Leggi anche Gustavo Santaolalla in tour in Italia, due date a Roma e Vercelli

Una nuova sfida creativa per gli autori della serie Neil Druckmann ha confermato, dunque, il cambio di rotta per The Last of Us 3 che farà spazio alla storia di Abby.

L'autore ha parlato della ennesima sfida dello show che, dopo aver raggiunto il consenso e giudizi globali più che positivi con la stagione d'esordio, ha rotto tutti gli schemi con una travolgente stagione due, caratterizzata da momenti carichi di tensione e da episodi emotivamente intensi - oltre all'episodio due, che racconta la scomparsa di Joel anche l'episodio sei con il racconto del passato di Ellie e Joel.

"Non posso credere che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo", ha detto Druckmann sottolineando la grande libertà creativa che HBO ha concesso a lui e Mazin su aspetti cruciali della storia.

Le lodi alla produzione sono arrivate anche da Kaitlyn Dever, che è intervenuta al panel collegandosi da remoto. L'attrice, consapevole fin dal primo minuto del peso del suo ruolo, ha ribadito quanto i suoi giorni sul set siano stati tra i migliori della sua carriera nel mondo della recitazione.

“Non mi sono mai sentita così avanti su un set della mia vita”, ha scritto Variety riportando le parole dell'attrice durante il panel. Dever, tornando sul racconto dei giorni in cui hanno girato le difficili scene dell'uccisione di Joel, ha ribadito quando abbia sentito forte il senso di squadra sul set.

Ap panel erano presenti, oltre agli autori, anche Isabela Merced, Young Mazino, Diego Luna (su cui profilo Instagram è comparso lo scatto di gruppo dell'evento, riportato in basso) e Bella Ramsey. Quest'ultima, protagonista femminile della storia per due stagioni, è stata oggetto di numerose domande.

Ramsey ha risposto a diverse curiosità anche legate alla diagnosi di autismo che ha ricevuto proprio mentre girava The Last of Us. Anche Merced e Mazino hanno parlato dei rispettivi personaggi, Dina e Jesse. Per renderli sullo schermo ed arricchirli, entrambi hanno sfruttato spunti personali rendendo ancora più profonda la caratterizzazione di ciascuno di essi. Leggi anche The Last of Us 2, le reazioni di Pascal, Ramsey e Dever all'episodio 2