Emmy Awards 2025, svelata la data della 77esima edizione dei premi

Le date della cerimonia e delle nomination

Gli appassionati di serie televisive ma anche di documentari e di altre forme di intrattenimento sul piccolo schermo, compresa l'informazione anche sportiva, attendono con trepidazione di conoscere l'elenco dei premiati dall'Academy of Television Arts & Sciences che si esprimerà su tutti i titoli iscritti usciti tra il 1°giugno 2024 e il 31 maggio 2025.

Dal 12 giugno inizieranno le votazioni per giungere alle nomination che saranno poi annunciate il 15 luglio.

La cerimonia si terrà al Peacock Theatre di Los Angeles, locaton che riunirà un gran numero di protagonisti della tv ma anche del cinema a stelle e strisce e non solo.

La notte degli Emmy, un evento ad alto tasso di glamour a giudicare dalle uscite sul red carpet degli ultimi anni, è seguitissima in tutto il mondo.

Non si conoscono ancora i nomi dei presentatori della serata evento che lo scorso anno è stata condotta dalla coppia Eugene e Dan Levy. I prossimi mesi saranno densi di aggiornamenti.

Come da tradizione, scopriremo presto chi presenterà le nomination e la cerimonia. L'elenco dei nomi che presenteranno i premi sul palco arriverà, come di consueto, a ridosso dell'evento.

Tra i titoli che quest'anno hanno catturato l'attenzione del pubblico e della critica, spiccano Nobody Wants This (Netflix) The Day of The Jackal e The Penguin (entrambi trasmessi in Italia da Sky, Presunto Innocente e Scissione (Apple TV+)

In primavera arriveranno altri titoli con molte possibilità di candidatura, tra questi: Andor 2 (Disney+) e The Last of Us 2 (sempre trasmesso da Sky).