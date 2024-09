Migliori momenti Emmy 2024, dalla reunion di Happy Days a Jodie Foster

10/20 ©IPA/Fotogramma

Jodie Foster ha vinto come attrice in una miniserie serie per True Detective: Night Country, la serie HBO in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ambientata in Alaska, segue due poliziotte mentre indagano sulla morte misteriosa di un gruppo di scienziati in una struttura di ricerca. Accettando il primo Emmy, Foster ha ringraziato “i popoli indigeni, gli Inupiaq e gli Inuit dell'Alaska settentrionale. Ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno permesso di ascoltare. Ed è stato semplicemente una benedizione”