Emmy Awards 2024, Miriam Leone è già arrivata a Los Angeles

Miriam Leone, eccellenza italiana a L.A.

Miriam Leone è stata una delle ospiti provenienti dall'Italia alla cena pre-Emmy che si è tenuta a Los Angeles il 12 settembre.

L'evento privato, alla Angelini Osteria è stato accompagnato dalle bollicine Made in Italy di Franciacorta, per il quarto anno consecutivo in partnership con i Primetime Emmy Awards.

Attraverso la presenza dell'attrice italiana, reduce da pochi giorni dall'appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia (LE FOTO DEL RED CARPET), e la presenza dello chef Pansini, il Consorzio vuole promuovere l'eccellenza italiana in tutte le sue forme, dal cinema al cibo, giungendo alla televisione e al cinema.

Al primo appuntamento serale a Los Angeles Leone ha incontrato altri due personaggi italiani, residenti a L.A, Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu. Nelle foto di gruppo, anche la modella Natalia Bonifacci.

Miriam Leone ha pubblicato nelle Stories su Instagram la foto del suo look da sera, con l'abito lungo nero. La star de I Leoni di Sicilia è pronta a regalare ai suoi follower le emozioni della sua trasferta californiana che proseguirà per tutto il team di italiani. Lo chef Pansini si occuperà anche della cena di gala degli Emmy dove farà provare il gusto italiano a circa tre mila cinquecento invitati.