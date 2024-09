Emmy Awards 2024, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Le star dei Primetime Emmy Awards 2024 non hanno deluso i fan presentandosi al prestigioso appuntamento con i loro outfit migliori, tutti in linea coi propri gusti abituali. L'eleganza formale ha dominato le scelte di guardaroba, sia per gli uomini che per le signore, molte delle quali hanno optato per uno stile classico, anche sotto il profilo del make-up e delle acconciature. Lo stile timeless è in gra tendenza – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo