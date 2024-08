Jeremy Allen White e Calvin Klein, la nuova pubblicità di nuovo virale

L'attore di The Bear è tornato a far parlare di sé con una nuova campagna d'autore per il marchio statunitense. Le foto e i video per la linea Underwear - e non solo -stanno facendo impazzire i fan sui social



Le formule vincenti non si cambiano, soprattutto se si tratta di ricette magiche da milioni di visualizzazioni.

Dopo l'exploit dello scorso gennaio, col lancio di una campagna della linea Underwear che, di fatto, rappresentava il debutto di Jeremy Allen White come nuovo volto del marchio (che ha dato da parlare agli utenti della rete per diverse settimane), Calvin Klein e l'attore di The Bear ci riprovano alzando la posta con nuove foto e video che raccontano la nuova collezione del brand ma, soprattutto, esaltano l'estetica degli anni Novanta, ispirazione costante di Calvin Klein, di cui Jeremy Allen White è un interprete naturalmente perfetto.

Gli scatti e i video, firmati da Mert Alas, sono già virali a poche ore dalla loro diffusione. Di nuovo, è il caso di dire.





Una nuova campagna virale Visti i numeri delle visualizzazioni degli spot, si potrebbe dire che Jeremy Allen White sia l'elemento chiave del successo delle ultime campagne pubblicitarie di Calvin Klein, eppure, come sempre, senza togliere i meriti al protagonista di The Bear, ormai una superstar grazie alla serie televisiva che da due anni sta facendo incetta di premi, non è solo merito dell'attore di Brooklyn se il brand di abbigliamento casual è tornato a essere desiderato dai consumatori ancora più di prima.

La nuova campagna di Calvin Klein esce col solito tempismo perfetto, negli ultimi giorni roventi d'estate, intercettando un bisogno di luce, tuffi nell'acqua fresca e look poco impegnativi ma cool del pubblico a cui è destinata.

La presenza di Jeremy Allen White fa il resto. Antidivo, taciturno, problematico al limite della nevrosi - come lo chef che interpreta sullo schermo. E schivo nei confronti della pioggia di apprezzamenti piovuti dopo il lancio della sua prima campagna pubblicitaria, in cui passeggiava sui tetti di New York esibendo spalle tornite e addominali scolpiti, al punto da ammettere di essersi chiuso in casa per capire come gestire quel balzo enorme di popolarità. leggi anche Calvin Klein, la parodia dello spot con Jeremy Allen White

Boxer, denim e t-shirt. Lo stile della star di The Bear Qui l'attore premiato col Golden Globe e con l'Emmy si concede una boccata d'aria all'aperto in uno scenario da West Coast.

I capi? Gli immancabili boxer con l'elastico coi loghi, naturalmente, e un gilet di denim che forse anticipa il look di Bruce Springsteen negli anni Ottanta nel biopic sulla stella del rock che sta preparando.

I top smanicati, invece, provengono dall'universo degli anni Novanta, quello a cui l'attore appartiene per ragioni anagrafiche (è nato nel 1991), di cui probabilmente ha assorbito l'estetica inconsapevolmente.

Campagne a parte, Jeremy Allen White è una vera icona di stile anticonformista, fotografata a ogni apparizione per strada, a Los Angeles come a New York.

Eppure sullo schermo il suo personaggio, lo chef carmen “Carmy” Berzatto difficilmente cambia look, anzi, indossa sempre la stessa maglia (sotto al grembiule da cucina): una t-shirt bianca in cotone organico con lo scollo tondo (di Merz and Whitesville). Da quando sono state scoperte dai fan (anche se sono comunissime t-shirt bianche) vanno anch'esse a ruba, inutile dirlo.

